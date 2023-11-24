Пятница, 24 Ноября 2023 13:56

АрмИнфо.Фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана требует от столичных властей пересмотреть работу метрополитена: максимально увеличить количество вагонов и сократить частоту прибытия поездов на станцию в час пик, для обеспечения достоянного передвижения граждан.

Так, в заявлении фракции отмечается, что правящая партия "Гражданский договор", которая 5 раз на разных выборах обещало построить новую станцию метро "Ачапняк", элементарно не в состоянии обеспечить надлежащее функционирование метро и достойное предоставление услуг гражданам.

"Каждое утро горожанам приходится буквально втискиваться в вагоны, и это если им повезет попасть внутрь. Большинство людей вынуждены пропустить несколько поездов, и это в условиях, когда подвижной состав заходит на станции в среднем каждые 6 минут.

Большинство горожан, пользующихся метро, опаздывают на работу как минимум на полчаса. Это подтвердили и граждане, беседовавшие с представителем фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана.

На самом деле проблема имеет простое решение: максимально увеличить количество вагонов и сократить частоту прибытия поездов на станцию до минуты-двух, хотя бы в час пик - утром и вечером. Днем, когда поток горожан в метро резко снижается, поезда могут работать в другом режиме", - отметили во фракции, при этом предоставив видео­доказательства вышесказанного. На кадрах станция метро "Сасунци Давид" сегодня, 24 ноября, в 09:13, где четко видно, что поезд прибывает на перрон уже переполненным, и граждане не могут сесть в вагон.

Добавим также, что график работы метрополитена был изменен во время пандемии коронавируса. Тогда было принято решение увеличить интервал ожидания поезда. После же, метрополитен уже не вернулся к доковидному графику, когда в час пик интервал между поездами колебался до 4,5 минут, а в остальное время, он приходил раз в 5,5 минут.

Добавим, что проблема действительно насущная, принимая во внимание тот факт, что на фоне увеличившихся пробок на дорогах столицы, все больше граждан предпочитают пользоваться услугами метро. Его же работа оставляет желать лучше. В лучшем случае, поезд подъезжает к перрону раз в 6 минут, однако, бывают случаи, когда ожидать приходится до 8 минут