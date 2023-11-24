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 Пятница, 24 Ноября 2023 13:54
Александр Аванесов

Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату

Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату

АрмИнфо.Армения фактически замораживает свои отношения с ОДКБ. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил известный армянский политолог Бениамин Матевосян, комментируя последние демарши со стороны официальных лиц армянского государства.

Ранее сегодня стало известно об отказе председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна от участия в пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Днем ранее глава МИД РА Арарат Мирзоян сообщил, что не будет присутствовать на заседании СМИД стран Организации. До него о своем решении не ехать в Минск на встречу глав государств ОДКБ объявил премьер- министр РА Никол Пашинян. Отказались от встреч с коллегами министр обороны РА Сурен Папикян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Тем самым, как подчеркнул политолог, Ереван фактически бойкотирует работу уставных структур ОДКБ. Эти демарши, продолжил политолог, являются, в первую очередь, посланиями Российской Федерации и, по сути, означают резкий геополитический разворот Еревана в сторону Запада.

Матевосян не исключил, что в дальнейшем может быть поставлен не только вопрос о выходе из Организации, но и о выводе российской 102-ой военной базы с территории Армении.

Политолог обратил внимание на обращение Еревана к ОДКБ с просьбой снять с повестки Организации вопрос об оказании Армении помощи. Он заметил, что данное обращение появилось на фоне заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна о подготовке Азербайджана к новой агрессии и использовании Баку термина "Западный Азербайджан" в отношении Армении. "На этом фоне они отказываются от помощи ОДКБ, включая военно-техническую, а также от миссии наблюдателей. Если ты понимаешь, что может быть война, то почему отказываешься от имеющейся <подушки безопасности>?" - задался вопросом Матевосян.

В этом ключе, отвечая на вопрос о возможных гарантиях со стороны Запада в обеспечении безопасности Армении, политолог напомнил о заявлении, сделанном в Ереване помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким о том, что для Вашингтона вопрос с безопасностью карабахских армян является <красной линией>. <Но мы все стали свидетелями того, как Баку совершил в Нагорном Карабахе этническую чистку, превратив 120 тысяч армян в беженцев, при этом никакой реакции со стороны Запада не последовало. Уже этого достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы>, - отметил политолог.

Он выразил сомнение в возможности Запада оказать давление на Азербайджан. <Это работать не будет>, - уверен Матевосян, добавив, что у западных стран свои интересы в регионе. В качестве примера он привел интересы британской компании British Petroleum, которая инвестировала в нефтяные ресурсы Азербайджана свыше $35 млрд. <Нет никаких сомнений в том, что все шаги Лондона на Южном Кавказе преследуют всего одну цель:  примирив Армению с Азербайджаном создать плацдарм против Ирана, чтобы овладеть его энергетическими ресурсами. Не будем также забывать, что ИРИ является одной из тех редких стран, которые обладают гиперзвуковым оружием. Представляете, куда мы идем?

Соответственно, гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату>, - констатировал Матевосян.

21 ноября в ОДКБ прокомментировали просьбу Армении снять с повестки организации документ о помощи Еревану. В заявлении организации в этом связи, в частности, говорится: "В соответствии с Планом мероприятий по реализации решений ноябрьской (2022 года) сессии СКБ ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности Организации в период председательства Беларуси в работе до настоящего времени находились два документа, имевших отношение к стабилизации обстановки на Южном Кавказе. Речь идет о проектах Решения СКБ ОДКБ "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" и Заявления министров иностранных дел государств- членов Организации в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе. Работа над проектом Решения СКБ о направлении в Армению мониторинговой миссии и оказании других практических мер продолжается".

Ранее, в ОДКБ предложили направить мониторинговую миссию на армяно­азербайджанскую границу для предупреждения эскалации. На очередной сессии глав государств-членов Организации под председательством Армении осенью прошлого года Ереван не подписал предложение, аргументировав это отсутствием политической оценки азербайджанской агрессии со стороны государств-членов ОДКБ. 

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Не Левон
...известный армянский политолог Бениамин Матевосян...

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