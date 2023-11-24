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АрмИнфо. <Движение достоинства>, которое было переименовано в <Занг>, распространило заявление, в котором говорится, что оно возвращается на улицы городов Армении и возобновит свою деятельность с 25 ноября в 16:00 в парке Маштоца в Ереване.
В заявлении говорится, что граждане, основавшие инициативу <Движение достоинства>, возвращаются на улицы, считая отношение правительства РА к территориям и правам Республики Армения неприемлемыми и являются нарушением данного Ереваном обещания защищать Арцах. <Мы убеждены, что из-за нынешней внутренней и внешней политики властей Армении, армянский народ в конечном итоге окажется перед более крупными и неразрешимыми проблемами. Между тем, определять пути решения этих проблем - является исключительным правом и ответственностью граждан>, - отмечается в заявлении.
В документе подчеркивается, что по результатам обсуждений сформирована <дорожная карта>, согласно которой движение будет стремиться к созданию подлинно суверенного государства и добиваться общественной солидарности в деле защиты и развития физической безопасности, прав и культурной самобытности как граждан, так и государства. <Для достижения этих целей мы должны устранить нынешнюю правящую власть и заменить ее эффективным временным правительством, которое будет лояльно к целям движения>, - подчеркивается в заявлении.
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|На заседании правительства Армении отключился свет
|Здание "АОКС" в центре Еревана закреплено за Комитетом по управлению госимуществом
|Глава МИД Беларуси: Все решения саммита ОДКБ в Минске будут легитимны, несмотря на отсутствие армянской стороны
|Массового оттока арцахцев из Армении не наблюдается - Пашинян
|Ардшинбанк и Технопарк Далан подписали соглашение о сотрудничестве
|Сотрудниками КГД выявлено более 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которого превышает 800 млн драм
|Институт Лемкина реализует проект "Армения/Арцах" по повышению осведомленности во всем мире о глобальных угрозах жизни армян
|Глава оппозиционной фракции армянского парламента вызван на допрос в СК РА
|МИД: На армяно-азербайджанской границе 30 ноября пройдет очередная встреча комиссии по демаркации государственной границы
|Споуксмен МИД Армении: С ноября 2020 года уже пятое армянское кладбище подверглось вандализму со стороны Азербайджана
|В Минске прошло совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ
|Азербайджанцы строят дорогу через историческое армянское кладбище в оккупированном Шуши
|Арарат Мирзоян провел встречу с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза
|100-летие Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в календарь мероприятий ЮНЕСКО
|Пашинян: Армения придает важность расширению сотрудничества с Японией по различным направлениям
|Премьер РА: в армяно-немецких отношениях существует большой потенциал для расширения сотрудничества
|Государственный камерный хор Армении Hover выступит в Варшаве в рамках международного музыкального фестиваля Eufonie
|Франция продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать на других направлениях - МИД РФ
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|Алиев: Никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет
|Ереван ожидает от азербайджанской стороны смелых шагов для достижения мира в регионе - спикер
|Затулин: ОДКБ подставилась в сентябре 2022 года, когда Азербайджан начал движение вглубь Армении
|Россия последовательно работает над превращением региона Южного Кавказа в зону стабильности и процветания - Захарова
|Пашинян и президент Ирака обсудили региональную безопасность
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол России: Для нас важно решение гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Американский сенатор: Если Азербайджан подведёт переговоры с Арменией к провалу, это повысит вероятность нападения
|Спикер армянского парламента отказался от участия в заседании ПА ОДКБ
|Ереван: Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на госгранице
|Генпрокуратура Армении намерена вернуть государству недвижимость в центре Еревана принадлежащую Самвелу Майрапетяну
|Во Франции вышла в свет книга, посвященная Мисаку Манушяну
|Нидерландский журналист: После деарменизации Арцаха, власти Азербайджана взялись за независимые азербайджанские СМИ
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