Пятница, 24 Ноября 2023 13:44

АрмИнфо. <Движение достоинства>, которое было переименовано в <Занг>, распространило заявление, в котором говорится, что оно возвращается на улицы городов Армении и возобновит свою деятельность с 25 ноября в 16:00 в парке Маштоца в Ереване.

В заявлении говорится, что граждане, основавшие инициативу <Движение достоинства>, возвращаются на улицы, считая отношение правительства РА к территориям и правам Республики Армения неприемлемыми и являются нарушением данного Ереваном обещания защищать Арцах. <Мы убеждены, что из-за нынешней внутренней и внешней политики властей Армении, армянский народ в конечном итоге окажется перед более крупными и неразрешимыми проблемами. Между тем, определять пути решения этих проблем - является исключительным правом и ответственностью граждан>, - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что по результатам обсуждений сформирована <дорожная карта>, согласно которой движение будет стремиться к созданию подлинно суверенного государства и добиваться общественной солидарности в деле защиты и развития физической безопасности, прав и культурной самобытности как граждан, так и государства. <Для достижения этих целей мы должны устранить нынешнюю правящую власть и заменить ее эффективным временным правительством, которое будет лояльно к целям движения>, - подчеркивается в заявлении.