Пятница, 24 Ноября 2023 13:40

АрмИнфо. Геополитические развития, ситуация в регионе Южного Кавказа требуют принятия неординарных решений. Об этом 24 ноября на слушаниях в Национальном Собрании РА по представленным инициативой <Айавке> поправкам в действующее законодательство страны заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции <Армения> Национального Собрания РА, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

Он напомнил, что <Айкаве> предложила внести поправки в Уголовный кодекс РА, согласно которым будет считаться уголовно наказуемым признание Арцаха в составе любого другого государства. В случае принятия поправок НС РА уголовному преследованию будут также подвергаться лица, ставящие под сомнение факт Геноцида армян. Оппозиционер подчеркнул, что эти инициативы крайне важны, особенно с учетом сложившейся вокруг Арцаха геополитической ситуации. Целью слушаний, как подчеркнул экс-министр, является участие общественности в вопросах, связанных с безопасностью Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно с точки зрения представления мнений и формирования основ для демократического участия граждан в принятии решений.

<В сложившейся сложной геополитической ситуации более чем необходимо, чтобы гражданское общество Армении смогло высказать свою позицию по данной проблеме, поскольку геополитические развития, ситуация в регионе, имеющаяся среда безопасности, особенно в контексте усиливающихся внутренних и внешних вызовов, заставляет, чтобы весь потенциал, предложения и мысли гражданского общества страны были направлены на решение этих важных вопросов, чтобы выйти из этой сложной ситуации>, - сказал Оганян.

Он указал на очевидность того, что <автором> нынешней ситуации является не только преступная политика Баку, но и не соответствующая времени сформированная позиция властей Армении, которая привела к <сужению кольца вокруг страны>, особенно в контексте событий 17 сентября 2023 года, когда Азербайджан, воспользовавшись ситуацией, в очередной раз совершил агрессию против Арцах, что привело к оттоку армянского населения из данного региона, осуществив, по сути, геноцид против армянского населения Нагорного Карабаха. <В этих условиях крайне важно проведение этих слушаний>, - подчеркнул Оганян.

Представители инициативы "Айакве" 11 октября передали в парламент страны законопроект, криминализирующий отказ от права на самоопределение народа Нагорного Карабаха и нивелирования значения Геноцида армян. Координатор движения Аветик Чалабян считает, что инициатива не потеряла актуальность после перехода Нагорного Карабаха под контроль Баку. Более того, по его убеждению, она стала более важной. "Произошедшее в Нагорном Карабахе является грубым нарушением международного права. Нагорный Карабах был субъектом международного права, стороной переговоров и вопрос статуса обсуждался на основе разработанных сопредседателями Минской группы ОБСЕ Мадридских принципов. Следовательно, такой субъект не может быть уничтожен в результате этнических чисток", - отметил он. По его словам, ни один руководитель не может легитимизировать этнические чистки и геноцид в Нагорном Карабахе. Он считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян является соучастником геноцида и оправдывает его. "Поэтому важно не позволить, чтобы Пашинян зафиксировал происходящее в международных документах. Мы будем бороться, чтобы его заявления не стали международным соглашением", - сказал Чалабян.

В то же время, отметил он, проект не может быть использован для начала уголовного преследования в отношении последнего карабахского лидера Самвела Шахраманяна, поскольку он - не представитель власти Армении. Более того, Чалабян подчеркнул, что подписанный Шахраманяном приказ о роспуске Нагорно-Карабахской Республики до 1 января 2024 года неконституционен и не имеет правовой силы.

Напомним, что 31 августа инициатива "Айакве" передала собранные 58 тысяч подписей в ЦИК Армении. Их необходимое количество было передано досрочно. Сбор 50 тысяч подписей дает возможность внести в парламент законодательную инициативу о криминализации отказа от права на самоопределение народа Нагорного Карабаха и нивелирования значения Геноцида армян. ЦИК 25 сентября проверил подписи и разрешил представить законопроект в парламент. Там процесс займет порядка 1-1,5 месяца. Если парламент не принимает поправки, а этот сценарий самый ожидаемый, так как у партии власти политическое большинство, то начинается следующий этап - сбор 300 тысяч подписей для проведения референдума по вопросу будущего Армении и Нагорного Карабаха.