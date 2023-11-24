Пятница, 24 Ноября 2023 13:36

АрмИнфо. Азербайджан продолжает ползучую оккупацию всего армянского. Аппетиты азербайджанского диктатора Ильхама Алиева разыгрались не на шутку. И всё благодаря импотенции так называемого цивилизованного международного сообщества, которое молча наблюдало за тем, как азербайджанский султан силой захватывал Арцах, проводил там этническую чистку. Теперь же, успешно <переварив> Арцах, Алиев теперь нацелил взгляд на Армению.

Созданное в начале XX века государство, которое даже свое название сплагиатило у Ирана, теперь выражает притязания к Армении и всему армянскому. Больная фантазия алиевской агитационной машина под соусом "эпохи мира", решило назвать территорию Армении "Западным Азербайджаном". Но, если бы этим дело закончилось... Но, не тут-то было, дальше уже как по накатанной, начались разговоры о возвращении азербайджанцев в свои дома в так называемый "Западный Азербайджан".

А для того, чтобы перманентно внедрять в умы собственного народа данную идею, алиевская пропаганда начала проводить разного рода мероприятия под этим соусом. Так, в некогда армянском Нахиджеване, который советские власти, как и Нагорный Карабах подарили Азербайджану был проведен фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и конгресс под названием "Путь к возвращению в Западный Азербайджан", где подавались блюда армянской кухни.

И наблюдая за всем этим, становится очевидным, что мира в регионе не будет, до тех пор, пока Армения не даст отпор страдающему комплексом неполноценности Алиеву, делающему ставку на помощь старшего брата Эрдогана. А пресловутая "эпоха мира" глазами этих двух региональных хищников, так яростно пропагандируемая ими последние три года и, к сожалению, поддерживаемая армянскими властями - это ни что иное, как Южный Кавказ без армян.