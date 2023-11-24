Пятница, 24 Ноября 2023 11:51

АрмИнфо. 23 ноября в формате видеоконференции состоялось внеочередное совместное заседание постоянных комиссий по политическим вопросам и международному сотрудничеству и социально- экономическим и правовым вопросам Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Национального Собрания РА, в работе комиссий приняли участие заместитель председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Армен Хачатрян и член комиссии Гегам Манукян.

На повестке дня заседания стоял вопрос о заявлении Совета ПА ОДКБ относительно попытки оправдать и поощрить в канадском парламенте нацистскую дивизию СС "Галичина", с чем не согласились армянские парламентарии. Армен Хачатрян пояснил, что спикер парламента Канады, признав свою ошибку за данную инициативу, извинился и подал в отставку. В дальнейшем канадский парламент подтвердил необходимость критики нацизма и связанных с ним проявлений.

Заместитель председателя комиссии сообщил, что Канада является дружественной для Армении страной, открыв в Ереване единственное в регионе посольство. Он также добавил, что Канада адекватно отреагировала на проблемы соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Армянские парламентарии предложили проект, осуждающий нацизм и национализм, который будет обсуждаться в профильном комитете ПА ОДКБ.

По второму вопросу повестки - <Заявление ПА ОДКБ о возможных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном> было отмечено, что данный вопрос регулируется соответствующими актами ООН, и нецелесообразно обращаться к нему.