Четверг, 23 Ноября 2023 18:56

АрмИнфо.Помощник президента России Юрий Ушаков рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на саммиты СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре.

"Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении - прим. ТАСС), там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС, кстати, на этом заседании председателем после нас [России] становится Армения, поэтому я думаю, что [премьер-министр республики Никол] Пашинян приедет, чтобы принять [эстафетную] палочку у [президента РФ] Владимира Владимировича Путина", - сказал представитель Кремля журналистам, передает ТАСС.

Представители Армении отсутствовали в четверг на заседании ОДКБ в Минске. На уточняющий вопрос, является ли это демонстративным шагом к выходу Еревана из организации, Ушаков сказал: <Это значит то, что они не приехали, и сегодня на заседание, и практически не участвовали в его подготовке>.

Отметим, что представители Армении также не участвовали в заседаниях, предшествующих сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совбеза стран ОДКБ.

Петербургские саммиты состоятся в конце текущего года. Как уже сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Пашинян проглашен на оба мероприятия.