Четверг, 23 Ноября 2023 17:32

АрмИнфо.Речь о выходе Армении из состава ОДКБ не идет. Об этом 23 ноября генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил журналистам по итогам саммита ОДКБ в Минске.

"В преддверии работы сессии Совета коллективной безопасности состоялся разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который проинформировал о том, что в силу определенных обстоятельств он не сможет принять участие в работе СКБ", - напомнил генеральный секретарь, передает БЕЛТА.

"Речи о том, что Республика Армения выходит из состава ОДКБ, в настоящее время не идет. Работа армянской стороны в Организации продолжается. Ее многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме", - добавил он.