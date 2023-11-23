Четверг, 23 Ноября 2023 17:26

АрмИнфо. В повестке Армении на данный момент нет вопроса о выходе из ОДКБ, ЕАЭС и выводе российской базы. Об этом 23 ноября в беседе с журналистами заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, комментируя слова депутата Госдумы РФ Константина Затулина о том, что в перспективе не исключен вывод из Армении 102-ой российской военной базы, а также выход страны из ОДКБ и ЕАЭС.

Касаясь разногласий между Арменией и Россией, дипломат отметил, что отношения между двумя странами рабочие, естественно, вокруг некоторых вопросов существуют разногласия, но ведутся работы для их устранения.