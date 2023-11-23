Четверг, 23 Ноября 2023 17:20

АрмИнфо.Массового оттока из Армении вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха нет. Об этом заявил премьер Никол ПАшинян 23 ноября на заседании кабмина.

"Явлений эмиграции не наблюдается, потому что в первые дни было довольно тревожное количество людей, уезжающих, но мы предполагали, что в большинстве случаев люди уезжают просто по приглашению родственников, мы видим, что ситуация стабилизировалась", - сказал Пашинян.

Как считает Пашинян, это означает, что принятые кабмином решения имеют эффект. "Но это не означает, что мы решили все проблемы этих людей", - отметил премьер-министр.

Как заметил глава правительства, в условиях, когда арцахцы объективно не смогут или не захотят вернуться в Арцах, правительство РА должно сделать все, чтобы они остались в Армении.

Напомним, что 19 октября на заседании кабмина Пашинян заявил, что Армению покинули более 3 тыс. насильственно перемещенных беженцев из Арцаха. "Не хочу делать выводы, возможно. некоторые из них отправились навестить своих родственников. Надеюсь, что мы очень четко даем посыл, и также вновь призываю насильственно перемещенных братьев и сестер из Нагорного Карбаха в качестве первичного плана рассматривать проживание в Армении", - сказал Пашинян. Он отметил, что правительство делает все, чтобы оказать им помощь и в случае, если их возвращение в Нагорный Карабах будет невозможным, то будет сделано все, чтобы они остались в Армении.