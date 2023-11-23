Четверг, 23 Ноября 2023 12:20

АрмИнфо.Институт Лемкина по предотвращению геноцида реализует проект "Армения/Арцах", который направлен на повышение осведомленности во всем мире о глобальных угрозах жизни армян.

"Начиная с 2021 года, мы неоднократно предупреждали об угрозе геноцида армян со стороны соседа Армении - Азербайджана. К сожалению, эта угроза все еще остается вне поля зрения международной прессы, международного сообщества, НПО и дипломатических кругов", - заявили в Институте.

При этом в Организации надеются, что их проект "Армения" позволит обеспечить предотвращение геноцида в регионе Южного Кавказа,

предлагая информацию и обучение, необходимые для долгосрочного миростроительства и безопасности человека.