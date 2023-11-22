Среда, 22 Ноября 2023 18:48

АрмИнфо.Россия убеждена что ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в плане обеспечения региональной стабильности. Об этом 22 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь неучастия Армении в предстоящем саммите ОДКБ.

Захарова выразила сожаление по поводу решения армянского руководства не участвовать в предстоящих мероприятиях ОДКБ. <Мы не считаем, что это решение отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности этой дружественной нам страны. В тоже время, насколько мы понимаем, армянские коллеги не намерены блокировать работы уставных органов Организации, препятствовать одобрению уже согласованных документов. По сути, это оставляет для Еревана открытые двери и позволяет ему в последующем присоединяться к работе. Мы надеемся, что армянские союзники воспользуются этой возможностью уже в недалеком будущем>, - отметила она.

Вместе с тем, она выразила убеждение, что ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в плане обеспечения

региональной стабильности.

Захарова добавила, что развертывание мониторинговой миссии ОДКБ в армяно-азербайджанском приграничье, решение о которой по-прежнему находится на столе стало бы весомым фактором в плане обеспечения безопасности Армении. < В отличие от миссии ЕС, которая продолжает демонстрировать свою полную неэффективность и выполняет задачи, которые далеки от заявленных, о чем мы неоднократно говорили>, - резюмировала она.

Отметим, что как стало известно вчера, Армения на высоком уровне не примет участие в работах уставных органов ОДКБ в Минске 23 ноября. Вчера, 21 ноября, стало известно о неучастии в мероприятиях ОДКБ в Минске глав МИД и Минобороны Армении.

До этого премьер Армении Никол Пашинян уведомил белорусскую сторону о том, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Однако, Пашинян заверил, что Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации.