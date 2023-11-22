Среда, 22 Ноября 2023 18:48

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного министра по делам Европы Лео Докерти.

Как сообщает официальный сайт Алиева, на встрече Докерти подчеркнул, что Лондон гордится многолетними очень важными политическими, экономическими, торговыми и энергетическими связями с Баку.

По словам госсекретаря, Азербайджан является не только значимым поставщиком энергии в Европу, но также важной, ответственной страной Южного Кавказа, и без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности.

Алиев в свою очередь отметил, что экономические связи двух стран начались с сотрудничества в энергетической сфере, на протяжении долгих лет с компанией BP осуществляется эффективное взаимодействие, основанное на взаимном доверии. Он с удовлетворением подчеркнул, что инвестиции, вложенные в страну, демонстрируют оказываемое Баку доверие.

Глава государства также заявил, что начало деятельности компании BP в Азербайджане много лет назад сыграло важную роль в экономическом развитии страны, добавив, что в настоящее время сотрудничество с компанией вступило в новый этап в области возобновляемой энергии.

Похваставшись агрессией против Арцаха и его деарменизацией, Алиев заявил, что никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет. По его заверению, Баку поддерживает региональную мирную повестку дня, готов к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений между двумя странами.

Докерти в ответ заметил, что Великобритания готова поддержать этот процесс