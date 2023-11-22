Среда, 22 Ноября 2023 18:42

АрмИнфо. Россия последовательно работает над превращением региона Южного Кавказа в зону стабильности и процветания на основе баланса интересов всех государств региона и их соседей. Об этом 22 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время, по ее словам, у западных посредников, в том числе у Франции, совершенно иные цели: они стремятся превратить Южный Кавказ в еще одну арену геополитического противостояния, игнорируют коренные интересы стран региона, ничего не делают, чтобы обеспечить безопасность и стабильность этого региона.

Комментируя заявление секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна о том, что Захарова добавила, что Ереван не меняет своего политического вектора, а диверсифицирует направления своей безопасности, Захарова заявила, что хочется это понять. <Не только услышать или прочитать в качестве заявлений - как это вообще видится в практической плоскости. По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо, с подсказки Запада", - сказала представитель МИД России.

С другой стороны, продолжила Захарова, власти Армении пытаются все это скрыть, полагая, что таким образом можно сохранить и прежний уровень помощи, и каких-то особых отношений. "Это настолько все очевидно и понятно, что за такими словами и формулировками скрыть это невозможно", - отметила она, добавив, что все разговоры о том, что Армения не получила от России ответной реакции на свои просьбы - это попытка найти виновных в собственных просчетах. По ее словам, консультации велись как в двустороннем формате, так и по линии ОДКБ. Однако в Ереване приняли решение о размещении на территории страны миссии ЕС.

Более того, продолжила дипломат, Армения до сих пор не ответила на приглашения России провести переговоры с Азербайджаном в Москве.

"Армянской стороне в сентябре, октябре и ноябре направлялись приглашения провести переговоры и в Москве, и на полях многосторонних мероприятий, на которые мы до сих пор не получили внятных ответов. При этом, Ереван ведет активные переговоры в Вашингтоне и в Брюсселе, которые не могут считаться добросовестными посредниками, поскольку их действия направлены на вытеснение России из региона", - сказала Захарова. "И при этом беззастенчиво воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности в угоду конъюнктурным соображениям", - сказала официальный представитель МИД РФ.