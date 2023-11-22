Среда, 22 Ноября 2023 18:34

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян и президент Иракской Республики Абд аль-Латиф Джамаль Рашид, прибывший в Армению с официальным визитом, обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью, процессом регулирования армяно-азербайджанских отношений.

В частности, как сообщает пресс-служба премьера, принимая иракскую делегацию Пашинян отметил, что визит президента имеет большое историческое значение, поскольку Абд аль- Латиф Джамаль Рашид первый президент Ирака, посетивший Республику Армения. <Между нашими странами существуют богатые культурные и исторические связи, и я рад сообщить, что есть и определенная активность экономических связей. Надеюсь, что в ходе вашего визита экономическое сотрудничество будет углубляться. Конечно, ситуация в мире и регионе сейчас достаточно сложная, и я буду рад услышать ваши оценки относительно общей ситуации и решений>, -сказал он.

В свою очередь президент Ирака отметил, что в ходе встречи с президентом РА были обсуждены отношения между двумя странами в различных сферах. Поговорили также о текущей ситуации в Ираке, коснулись двустороннего сотрудничества в политической, экономической и торговой сферах.

<Я также хотел бы выразить свою поддержку армянскому народу в связи с Геноцидом армян. Я лично присутствовал на мероприятиях, посвященных 100-летию Геноцида. Считаю важным подчеркнуть роль армянской общины Ирака, присутствие которой в нашей стране восходит к глубокой древности, около 10 тысяч лет>, - отметил президент.

Премьер-министр Армении и президент Ирака обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в сферах экономики, торгового оборота, высоких технологий, энергетики, водных ресурсов и туризма.

Премьер-министр Пашинян представил гуманитарные проблемы более 100 000 насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки Азербайджана и шаги, предпринятые правительством Армении для их преодоления.