Среда, 22 Ноября 2023 18:29

АрмИнфо.Россия продолжает предпринимать шаги по содействию Армении и карабахским армянам. Об этом 22 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

<Сегодня с утра в Ереван вылетел борт с ранее анонсированной гуманитарной помощью правительства РФ. Груз объемом 40 тонн сформирован с учетом потребностей армянской стороны, в нем и продукты, и теплая одежда. Учитывая, что были спекуляции на этот счет, я все- таки конкретизирую. Речь идет об одеялах, передвижной электростанции. Мы рассчитываем, что это все будет полезно, так как формировалось с учетом потребностей армянской стороны>, - отметила она.

Она также проинформировала, что с 13 ноября начат процесс распределения гуманитарного груза от имени благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки <Доктор Лиза>. <Это бытовые электроприборы, теплые вещи. Мы приветствуем усилия армянской диаспоры в России, финансовая помощь оказана многими региональными отделениями Союза армян>, - добавила она, отметив, что свыше 100 тон от армянской общины было направлено в РА.

Отметим, что груз уже прибыл в Ереван. Его встречал посол России в Армении Сергей Копыркин