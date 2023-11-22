Среда, 22 Ноября 2023 11:24

АрмИнфо.Чиновники не приняли мер по возвращению государству имущества, расположенного на перекрестке улиц Абовяна и Пушкина, в самом центре Еревана. На основании заключения прокурора возбуждено уголовное дело.

Так, согласно сообщению Генпрокуратуры РА, изучен процесс продажи здания, расположенного по улице Абовяна, 10 (в свое время было внесено в список объектов культурного и исторического значения, находящихся под охраной государства -ред.).

Выяснилось, что решением правительства от 5 апреля 2007 года здание площадью 1250 квадратных метров и гараж площадью 56 квадратных метров, были изъяты у Института геологических наук Национальной академии наук и отчуждено путем прямой продажи компании ООО <Локал Девелоперз> (принадлежит бизнесмену Самвелу Майрапетяну -ред.). Начальная цена составила 166 млн 318 тысяч драмов. 23 мая 2007 года между начальником Управления по управлению государственным имуществом К.К. и директором компании ООО <Локал Девелоперз> С.М. был заключен договор, которым был установлено также обязательство - в течение 2 лет, после вступления в силу договора, инвестировать 150 млн драмов в ремонт и восстановление основного имущества. В противном случае, Управление должно было обратится в суд в соответствии с законодательством о применении конфискации имущества, принадлежащего покупателю, или иных требований, предусмотренных законодательством РА.

В 2008 и 2009 годах руководитель Управления направил письмо директору компании с просьбой предоставить документы, подтверждающие выполнение инвестиционного обязательства в размере 150 млн драмов, но ответа не было получено.

7 июля 2010 года начальник Управления государственного имущества К.К. направил письмо председателю Государственного комитета кадастра недвижимости, в котором сообщил о невыполнении компанией договорных обязательств и что постановлением правительства от 28 августа 2008 года территория, расположенная по улице Абовяна, 10, была признана исключительным приоритетным общественным интересом. 16 июля 2010 года председатель Государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве направил ответное письмо начальнику управления госимуществом К.К. о том, что признание исключительного приоритетного интереса в отношении имущества не является основанием для аннулирования права на залог в отношении данного имущества в связи с чем невозможно приостановить государственную регистрацию ипотеки на недвижимость, расположенную по улице Абовяна, 10.

18 августа 2010 года директор <Локал Девелоперз> направил письмо руководителю Управления с просьбой снять залог с объекта, отметив, что компания реализует инвестиционную программу, связанную с ремонтом и реставрацией здания в установленный срок, представив отчет об этом.

Между тем, как выяснила прокуратура, что сумма, потраченная компанией за товар (наушники, фен, ложка, веник, пепельница и т.п.), приобретенный в неустановленный период времени в рамках его хозяйственной деятельности была оценена как капитальный ремонт и восстановление здания, расположенного по улице Абовяна, 10. В результате проведенных исследований также было установлено, что первое разрешение на строительство здания, признанного объектом исключительного общественного интереса, было получено лишь восемь лет спустя, 9 августа 2016 года. При этом отсутствует акт о завершении строительства.

Учитывая, что в ходе проверки была обнаружена очевидная составляющая преступления, прокурор направил в Антикоррупционный комитет протокол о преступлении. 14 ноября 2023 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по статье 308, часть 2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РА, принятому 18.04.2003 (часть 2), и статье 315, часть 2 (непринятие в установленном законом порядке мер по пресечению и предотвращению произвольного захвата земельных участков, находящихся в общинной или государственной собственности, а также произвольного строительства зданий и сооружений ) (2 эпизода).

Генеральная прокуратура в рамках полномочий по возбуждению иска в защиту государственных интересов принимает меры по возврату в общине данного имущества.

Отметим, что Самвел Майрапетян является собственником Второго армянского телеканала H2 и дистрибьюторского центра "Тойота Ереван", он также занимался строительством элитной недвижимости в центре армянской столицы. Он считается приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну.

7 октября 2018 года Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки в размере $7 млн бывшими высокопоставленными должностными лицами. Согласно обвинению, данную сумму предпринимательница Сильва Амбарцумян передала Майрапетяну с тем, чтобы он передал ее экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, а также бывшему главе администрации президента Армену Геворкяну. Майрапетян был задержан 6 октября 2018 года, а через три дня арестован. 27 декабря Майрапетян был освобожден из-под стражи под залог в 30 млн драмов (более 61 тыс. долларов), учитывая состояние его здоровья. В январе 2019 года ССС разрешила Майрапетяну покинуть страну и отправиться в Германию, приняв за основу заключение медицинского консилиума, созванного по приказу министра здравоохранения для оценки состояния его здоровья. ССС установила в качестве крайнего срока для возвращения 15 октября, но Майрапетян так и не вернулся на родину. В марте 2020 года ССС отменила избранную в отношении Самвела Майрапетяна меру пресечения в виде освобождения под личное поручительство и объявила его в розыск, следователь подал ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил