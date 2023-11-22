Среда, 22 Ноября 2023 11:20

АрмИнфо.Во Франции вышла в свет книга, посвященная Мисаку Манушяну. В ней содержатся его сочинения, письма, неизданные документы.

В книге опубликованы свидетельства соратницы Мисака по борьбе Мелине Манушян. Также в книге есть документы, некоторые из которых ранее не публиковались, которые проливают новый свет на личность этого великого деятеля Сопротивления, также поэта, страстного поклонника искусства и музыки. Книга состоится из 320 страниц.

Напомним, что Мисак Манушян был лидером вооруженного французского сопротивления против нацистов в годы Второй мировой войны. Он возглавил "Свободных стрелков и французских партизан" - одну из секций Сопротивления, состоящую в основном из иммигрантов из Венгрии,Румынии и Польши.

Манушян родился в Адиямане, в Западной Армении в 1906 году. Ему довелось пережить Геноцид. Родители Мисака погибли во время резни, однако он вместе с братом сумел бежать и добраться до Марселя. Убежденный коммунист, во Франции Манушян стал членом местной Компартии. По инициативе Мисака Манушяна в Париже в 1930 году родилось "Товарищество французско-армянских новейших писателей", трибуной которого стал журнал "Занг" (Колокол). Его демократическая направленность привлекала многих больших писателей страны, а также начал издавать армянскую газету "Занг".

С началом Второй Мировой войны Манушян оказался в тюрьме, но был освобожден и примкнул к Движению Сопротивления, чтобы возглавить группу соотечественников. В феврале 1944 года Манушян был схвачен нацистами и казнен.

Магушян посмертно удостоен ордена "Почётного легиона". Его именем (а также именем "группы Манушяна") названы улицы, площади в Париже, Валансе, Марселе, Гардане и т. д., также в Ереване. О Манушяне писали Поль Элюар, Луи Арагон, Лео Ферре, а также Шарль Азнавур, чья семья помогала ему скрываться от нацистов