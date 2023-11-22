Среда, 22 Ноября 2023 11:16

АрмИнфо.То, что происходит в Азербайджане, нельзя игнорировать. Последние оставшиеся независимые средства массовой информации и критические голоса душатся в результате скоординированных усилий режима Алиева и его приспешников. Об этом заявил нидерландский журналист Томас ван Линге.

"Это произошло всего через два месяца после того, как 120 тысяч армян были изгнаны из своих домов", - написал журналист в своем микроблоге а Твиттер, ретвитнув публикацию блогера из Анкары и обозревателя социальных сетей, специализирующийся на Армении и Азербайджане

Джавида Ага.

Последний в частности написал: "Проправительственные СМИ Азербайджана яростно нападают на все другие независимые медиа-платформы, феминистские сайты и сайты проверки фактов. Последние маяки свободы слова находятся под непосредственной угрозой".

Отметим, что в последние дни в Азербайджане началась новая волна преследований представителей оппозиционных СМИ и общественных деятелей.

20 ноября вечером стало известно о задержании молодежного активиста, который руководит рядом проектов, направленных на поддержку меньшинств и людей с ограниченными физическими возможностями Мухаммада Кекалова. Кроме того, в тот же день были задержаны руководители Abzas Media - Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгывзы.

21 ноября группа журналистов выступили с заявлением, в поддержку задержанных. Авторы призвали международные организации, членом которых является Азербайджана, предпринять практические шаги для прекращения незаконных и репрессивных действий против свободы прессы. Заявление подписали около 50 журналистов, представляющие агентство Turan, он-лайн издания Argument.az, Toplum TV, Meydan.tv, "Баста", канал RLC, Sancaq TV, Az24saat.org, газета Azadlq, Kanal-13, OV-Media, TIME TV, а также группа фрилансеров.