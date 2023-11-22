Среда, 22 Ноября 2023 11:15

АрмИнфо.В Азербайджане больше нет места деятельности USAID. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в ответ на публикацию администратора USAID Саманты Пауэр.

Так, Гаджиев в неадекватной манере обрушился с критикой на Пауэр после сообщения о предоставлении США дополнительной помощи арцахцам, пострадавшим от азербайджанской агрессии. Он обвинил США в поддержке Армении, вновь заговорил о резолюциях Совбеза ООН, принятых для прекращения боевых действий в начале 90-ых прошлого столетия, и интерпретируемых Баку совершенно в ином свете, впрочем, как всегда.

"Довольствующаяся благами премии Aurora Саманта объединилась с основателем этого фонда, известным олигархом и отмывателем "грязных денег" Рубеном Варданяном, который финансировал сепаратизм в Украине. Примечательно, что в 2019 году депутаты Европарламента потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна за схемы по отмывания денег. Рубен Варданян после появления в Нагорном Карабахе в октябре 2022 года также планировал государственный переворот против политического руководства Армении, поддерживаемого США", - заявил Гаджиев. Видимо в Баку так и не переварили тот факт, что Варданян бросил всё и поехал отстаивать права Арцаха на самоопределение.

"Снимите маску! В Азербайджане больше нет места деятельности USAID", - подытожил Гаджиев свою тираду в Твиттер.

Отметим, что накануне вечером Саманта Пауэро объявила о решении США выделить дополнительную гуманитарную помощи для удовлетворения потребностей насильственно перемещенных граждан Арцаха. Согласно сообщению Агентства США по международному развитию (USAID), США направят еще $4.1 млн. гуманитарной помощи для арцахцев.

"США рядом с гражданскими лицами, пострадавшими от военных действий Азербайджана, и поддерживают усилия правительства Армении по оказанию помощи нуждающимся", - отметила Пауэро.