Вторник, 21 Ноября 2023 17:38

АрмИнфо. МИД Азербайджана предлагает Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса.

"Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или принятие решения о проведении встречи на государственной границе. Призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв, чтобы в ближайшее время начать переговоры", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора, что якобы серьезно затянуло процесс.

"Этот застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе. Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в МИД Армении заявили, что отправили Азербайджану шестой пакет предложений по мирному договору.