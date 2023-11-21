Вторник, 21 Ноября 2023 14:28

АрмИнфо.Министерство обороны Армении опровергло слухи о возможных поставках ракет Украине.

Отметим, что ранее ряд зарубежных СМИ, в том числе азербайджанских, тиражировали информацию о якобы намерении Армения поставлять Украине ракетные комплексы "Точка-У".

Пресс-секретарь Минобороны РА Арам Торосян на просьбу прокомментировать данные слухи, отметил, что соответствующее управление Министерства обороны следит за публикациями в прессе, относящимися к сфере, комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности.

"Данная информация не соответствует действительности, и мы призываем партнеров - армянские СМИ не распространять ложные тезисы зарубежных пропагандистских источников", - отметил Торосян, передает "Арменпресс".