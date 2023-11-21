Вторник, 21 Ноября 2023 12:40

АрмИнфо. Военный атташе посольства Франции и курсант общевойскового военного училища Сен-Сир, проходящий стажировку в Ереване, рассказали студентам Французского университета в Армении о военной академии Сен- Сир. Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Армении.

"Для французско-армянского военного сотрудничества необходимо построить общую стратегическую культуру", - отметили в посольстве Франции в Армении.

Отметим, что еще 27 сентября текущего года глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала назначение французского военного атташе в Ереване с целью дальнейшего укрепления двустороннего оборонного сотрудничества.