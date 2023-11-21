Вторник, 21 Ноября 2023 11:32

АрмИнфо. Вашингтон продолжает поощрять руководство двух стран и готов содействовать переговорам между Арменией и Азербайджаном для достижения прочного и продолжительного мира, где уважаются права всех. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Так, на уточнение, что должно было произойти 20 ноября в здании Госдепа США и не произошло, принимая во внимание, что туда прибыла посол Армении, должны ли это были быть переговорами по Арцаху, Миллер ответил, что не будет об этом говорить.

"Я лишь скажу, что мы продолжаем поощрять руководство двух стран и готовы содействовать переговорам между Арменией и Азербайджаном для достижения прочного и продолжительного мира, где уважаются права всех", - сказал представитель Госдепа США.

В этом ключе он указал на важность того, чтобы Армения и Азербайджан начали прямое обсуждение и решили вопросы в интересах региона.

"Мы приветствовали бы свою роль в содействии этим переговорам. Мы видели, что и другие страны предлагают содействовать в этих переговорах. Мы считаем важным вести переговоры между двумя странами лицом к лицу для достижения долгосрочного соглашения", - добавил Миллер.

Напомним, что ранее Азербайджан отказался от встречи с Арменией в Вашингтоне из-за критики США действий Баку в отношении Арцаха. Как стало известно, встреча планировалась на 20 ноября.

Добавим также, что накануне заместитель председателя Комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Армен Хачатрян в беседе с одним из армянских СМИ заявил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан на Западе. Он заявил, что Армения не повторит ошибку 9 ноября 2020 года "Наша цель - иметь конкретных гарантов после подписания мирного соглашения, чтобы в случае какого-либо нарушения мы знали, какие международные механизмы мы можем использовать. Все гарантии России исчезли после 9 ноября. Армения не повторит этой ошибки во второй раз", - сказал Хачатрян, добавив, что мирное соглашение будет заключено под гарантии ряда западных стран.

Примечательно, что в конце прошлой недели и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян указал на нецелесообразность встречи с Азербайджаном на российской площадке. Это он аргументировал тем, что Москва не предлагает каких-либо конкретных предложений, меж тем, западная площадка более целесообразна и есть конкретные предложения. При этом он "не раскрыл скобок", о каких же предложениях идет речь.