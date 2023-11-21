Вторник, 21 Ноября 2023 10:36

АрмИнфо.Доллары американских налогоплательщиков не должны направляться в Азербайджан, страну, которая принесла нестабильность в регион. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Марко Антонио Рубио.

"Мои коллеги в Сенате согласны, и вместе мы приняли Закон о защите армян. Призываю моих коллег в Палате представителей сделать то же самое", - написал Рубио в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что 16 ноября американский сенат принял проармянский проект

- S. 3000 (IS) - Armenian Protection Act of 2023, лишающий Азербайджан военной поддержки.

Указанный документ не позволяет президенту воспользоваться публичным законом 107- 115, который позволял президенту обойти 907-ю поправку к "Акту защиты свободы", которая запрещает оказывать военную помощь Азербайджану. Акт был внесен в Сенат 29 сентября этого года. Его представил сенатор США Гарри Питерс. В случае, если проект будет принят Палатой представителей и подписан главой государства, президент США не сможет обходить 907-ю поправку и получать финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы.