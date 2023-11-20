Понедельник, 20 Ноября 2023 20:23

АрмИнфо.Президент Республики Ваагн Хачатурян в ходе встречи с главой делегации Евросоюза в Армении Василисом Марагосом поздравил Республику Армения и Евросоюз с подписанием соглашения о статусе миссии Евросоюза РА (EUMA) и пожелал плодотворного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Василис Марагос отметил, что как глава делегации Евросоюза он направляет все свои усилия на постоянное развитие и укрепление отношений Армения-ЕС.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с перманентным развитием тесного сотрудничества РА-ЕС, затрагивались вопросы, связанные с деятельностью EUMA. Стороны обоюдно выразили удовлетворение уровнем реализации совместных программ.

Василис Марагос отметил приверженность Евросоюза своему решению о поддержке плавных демократических реформ в Армении. В этом контексте президент республики подчеркнул, что Армения последовательно проводит политику создания и укрепления демократических институтов в стране, от которой она не отступит.

Стороны также коснулись региональных процессов. В этой связи Ваагн Хачатурян подтвердил однозначную позицию Армении по достижению

стабильного и прочного мира и нормализации отношений со своими соседями. По его словам, одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является наличие стабильного мира в регионе.