Arminfo.info



 Понедельник, 20 Ноября 2023 20:23
Марианна Мкртчян

Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе

Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе

АрмИнфо.Президент Республики Ваагн Хачатурян в ходе встречи с главой делегации Евросоюза в Армении Василисом Марагосом поздравил Республику Армения и Евросоюз с подписанием соглашения о статусе миссии Евросоюза РА (EUMA) и пожелал плодотворного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Василис Марагос отметил, что как глава делегации Евросоюза он направляет все свои усилия на постоянное развитие и укрепление отношений Армения-ЕС.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с перманентным развитием тесного сотрудничества РА-ЕС, затрагивались вопросы, связанные с деятельностью EUMA.  Стороны обоюдно выразили удовлетворение уровнем реализации совместных программ.

Василис Марагос отметил приверженность Евросоюза своему решению о поддержке плавных демократических реформ в Армении. В этом контексте президент республики подчеркнул, что Армения последовательно проводит политику создания и укрепления демократических институтов в стране, от которой она не отступит.

Стороны также коснулись региональных процессов. В этой связи Ваагн Хачатурян подтвердил однозначную позицию Армении по достижению

стабильного и прочного мира и нормализации отношений со своими соседями. По его словам, одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является наличие стабильного мира в регионе.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионеПрезидент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе
Азербайджан с 11 сентября ждет ответа от Армении по поводу предложений о мирном урегулировании - АлиевАзербайджан с 11 сентября ждет ответа от Армении по поводу предложений о мирном урегулировании - Алиев
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида ХачатурянаПрекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна
Насилие в отношении женщин - плохая традиция: ПашинянНасилие в отношении женщин - плохая традиция: Пашинян
Кристина Квин объявила о запуске новой программы по проведению консервационных работ в Ереруйкской базиликеКристина Квин объявила о запуске новой программы по проведению консервационных работ в Ереруйкской базилике
Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнераПолитолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
Великобритания заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией - британский министрВеликобритания заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией - британский министр
Парламентская делегации Канады выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за политики Баку по этнической чисткe в АрцахеПарламентская делегации Канады выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за политики Баку по этнической чисткe в Арцахе
Из-за непогоды на Из-за непогоды на "Верхнем Ларсе" застряло более 850 армянских большегрузов
Экс-главу СПИСА Миграна Погосяна ждёт экстрадиция из РФЭкс-главу СПИСА Миграна Погосяна ждёт экстрадиция из РФ
В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войнеВ Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне
Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе EUMAАрмения и Евросоюз подписали соглашение о статусе EUMA
СК представил детали взрыва в подвале химфака в ЕреванеСК представил детали взрыва в подвале химфака в Ереване
Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки обсуждений Организации вопрос об оказании помощи ЕревануГенсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки обсуждений Организации вопрос об оказании помощи Еревану
В Ереване состоится совместный концерт Национальных оркестров Армении и АрцахаВ Ереване состоится совместный концерт Национальных оркестров Армении и Арцаха
Лео Докерти сегодня с региональным визитом прибудет в ЕреванЛео Докерти сегодня с региональным визитом прибудет в Ереван
Армения приобретет у Индии самоходные гаубицы MArG 155Армения приобретет у Индии самоходные гаубицы MArG 155
Клаар представил видение ЕС относительно разблокирования коммуникаций в регионе о права арцахев вернуться в свои домаКлаар представил видение ЕС относительно разблокирования коммуникаций в регионе о права арцахев вернуться в свои дома
Закончив мнимое Закончив мнимое "правосудие" с Вагифом Хачатряном азербайджанские марионеточные власти взялись за Рашида Бегларяна
В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог 
Последние события в Армении и Арцахе продемонстрировали важность формирования общеармянского единого видения и действий - The FUTURE ARMENIANПоследние события в Армении и Арцахе продемонстрировали важность формирования общеармянского единого видения и действий - The FUTURE ARMENIAN
Снег и понижение температуры воздуха, на Армению идет циклонСнег и понижение температуры воздуха, на Армению идет циклон
Франция приняла к сведению решение Международного cуда от 17 ноября о ситуации в Нагорном КарабахеФранция приняла к сведению решение Международного cуда от 17 ноября о ситуации в Нагорном Карабахе
Глава МИД Ирана провел телефонные разговоры с коллегами из России и АзербайджанаГлава МИД Ирана провел телефонные разговоры с коллегами из России и Азербайджана
Надеемся в ближайшее время услышать новость об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов - ПашинянНадеемся в ближайшее время услышать новость об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов - Пашинян
Концепция Концепция "Западный Азербайджан", продвигаемая Баку, является подготовкой к новой военной агрессии против Армении - Пашинян
Премьер РА и генсек ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанские отношенияПремьер РА и генсек ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанские отношения
В Ереване завершила свою работу осенняя сессия  ПА ОБСЕВ Ереване завершила свою работу осенняя сессия  ПА ОБСЕ
В Нью-Дели состоялись 10-ые межмидовские консультации между Арменией и ИндиейВ Нью-Дели состоялись 10-ые межмидовские консультации между Арменией и Индией
Главы МИД Армении и Бахрейна обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем ВостокеГлавы МИД Армении и Бахрейна обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
Глава МИД Армении провел в Манаме переговоры с генсеком ЛАГ и секретарем Совета сотрудничества стран Персидского заливаГлава МИД Армении провел в Манаме переговоры с генсеком ЛАГ и секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива
Сердар Бердымухамедов пригласил партнеров из ОАЭ к участию в энергопроектах ТуркменистанаСердар Бердымухамедов пригласил партнеров из ОАЭ к участию в энергопроектах Туркменистана
Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате огня вражеской стороныВоеннослужащий ВС Армении получил ранение в результате огня вражеской стороны
Трое кандидатов в президенты США решительно осудили проводимую Азербайджаном этническую чистку арцахцевТрое кандидатов в президенты США решительно осудили проводимую Азербайджаном этническую чистку арцахцев
В Ереване начала работу осенняя сессия ПА ОБСЕ: Россия, Турция и Азербайджан не участвуютВ Ереване начала работу осенняя сессия ПА ОБСЕ: Россия, Турция и Азербайджан не участвуют
Американский законодатель: Арцахы вынужденно покинувшие свои дома должны иметь возможность вернуться туда, когда захотятАмериканский законодатель: Арцахы вынужденно покинувшие свои дома должны иметь возможность вернуться туда, когда захотят
Мнение: Предстоящие президентские выборы в США будут иметь как прямое, так и косвенное влияние на АрмениюМнение: Предстоящие президентские выборы в США будут иметь как прямое, так и косвенное влияние на Армению
АРФД встал на защиту тысячелетних прав армян Иерусалима и ПатриархииАРФД встал на защиту тысячелетних прав армян Иерусалима и Патриархии
Следком Армении: Двери синагоги в Ереване поджог иностранецСледком Армении: Двери синагоги в Ереване поджог иностранец
Мнение: Разговоры о Мнение: Разговоры о "внеблоковом статусе" Армении - пропагандистская пустышка
ANCA призывают Палату представителей США присоединиться к Сенату в блокировании военной помощи АзербайджануANCA призывают Палату представителей США присоединиться к Сенату в блокировании военной помощи Азербайджану
Замглавы МИД Армении принял участие во 2-м саммите министров иностранных дел Замглавы МИД Армении принял участие во 2-м саммите министров иностранных дел "Голос Глобального Юга"
Международный суд ООН применил промежуточные меры в отношении АзербайджанаМеждународный суд ООН применил промежуточные меры в отношении Азербайджана
Америабанк признан лучшим банком по цифровым решениям в Армении в 2023 годуАмериабанк признан лучшим банком по цифровым решениям в Армении в 2023 году
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
На сессии ПА ОБСЕ в Ереване обсудят процессы на Южном Кавказе: Пиа КауманНа сессии ПА ОБСЕ в Ереване обсудят процессы на Южном Кавказе: Пиа Кауман
Посол: Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в МосквеПосол: Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве
Армении грозит стать Укрменией - РПААрмении грозит стать Укрменией - РПА
Спикер: Азербайджан не согласен участвовать в переговорах при посредничестве западных партнеровСпикер: Азербайджан не согласен участвовать в переговорах при посредничестве западных партнеров
Ардшинбанк открыл филиал «Вардананц» для обслуживания малого и среднего бизнесаАрдшинбанк открыл филиал «Вардананц» для обслуживания малого и среднего бизнеса
Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шагПредставитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
Оппозиционер: Цель действующей власти - закрыть навсегда вопрос АрцахаОппозиционер: Цель действующей власти - закрыть навсегда вопрос Арцаха
Министры обороны Армении и Грузии подписали план двустороннего оборонного сотрудничестваМинистры обороны Армении и Грузии подписали план двустороннего оборонного сотрудничества
Число вынужденных переселенцев из Арцаха по уточненным данным составило 108 тыс 800 человекЧисло вынужденных переселенцев из Арцаха по уточненным данным составило 108 тыс 800 человек
Депутат: Сегодняшняя позиция Азербайджана говорит о том, что, как минимум, внешняя политика и дипломатия Армении идет в верном направленииДепутат: Сегодняшняя позиция Азербайджана говорит о том, что, как минимум, внешняя политика и дипломатия Армении идет в верном направлении
Вивек Рамасвами: Доллары налогоплательщиков США были использованы для финансирования преследований армян со стороны АзербайджанаВивек Рамасвами: Доллары налогоплательщиков США были использованы для финансирования преследований армян со стороны Азербайджана
Боррель и Колонна приветствовали завершение Арменией процесса ратификации Римского статутаБоррель и Колонна приветствовали завершение Арменией процесса ратификации Римского статута
В Армении электронные браслеты придут на помощь в борьбе с семейным насилиемВ Армении электронные браслеты придут на помощь в борьбе с семейным насилием
Никто не рассорит страны постсоветского пространства - МатвиенкоНикто не рассорит страны постсоветского пространства - Матвиенко
Читать больше



Эксперты
Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям АрцахаБеженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцевГражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг ДаниелянВ свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войнуЭкс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Читать больше
Комментируемые
Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шагПредставитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
В США приняли Акт, запрещающий военную помощь АзербайджануВ США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану
Если до 2020 года Арцах использовался для давления на Армению, теперь Арцах будет использоваться для давления на Азербайджан/Турцию - аналитикЕсли до 2020 года Арцах использовался для давления на Армению, теперь Арцах будет использоваться для давления на Азербайджан/Турцию - аналитик
Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа БорреляАзербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
В Армении может быть повышен призывной возрастВ Армении может быть повышен призывной возраст
Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в БакуСлова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерииОмбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийствуЭксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в СтепанакертеЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
После закупки РСЗО После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РААхоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА
Армен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГАрмен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГ
Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузахТагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах
С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВДС 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
Грузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и БакуГрузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и Баку