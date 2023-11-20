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АрмИнфо. Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна.
Как сообщает пресс-служба ВСС Армении, ранее член Высшего судебного совета Давид Хачатурян подал заявление об отставке. Оно было обсуждено в Высшем судебном совете в соответствии с законом, и с сегодняшнего дня полномочия Давида Хачатуряна прекращены.
В ВСС также проинформировали о прекращении полномочий судьи Рубена Нерсисяна.
|Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна
|Насилие в отношении женщин - плохая традиция: Пашинян
|Кристина Квин объявила о запуске новой программы по проведению консервационных работ в Ереруйкской базилике
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|Великобритания заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией - британский министр
|Парламентская делегации Канады выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за политики Баку по этнической чисткe в Арцахе
|Из-за непогоды на "Верхнем Ларсе" застряло более 850 армянских большегрузов
|Экс-главу СПИСА Миграна Погосяна ждёт экстрадиция из РФ
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне
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|СК представил детали взрыва в подвале химфака в Ереване
|Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки обсуждений Организации вопрос об оказании помощи Еревану
|В Ереване состоится совместный концерт Национальных оркестров Армении и Арцаха
|Лео Докерти сегодня с региональным визитом прибудет в Ереван
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|Последние события в Армении и Арцахе продемонстрировали важность формирования общеармянского единого видения и действий - The FUTURE ARMENIAN
|Снег и понижение температуры воздуха, на Армению идет циклон
|Франция приняла к сведению решение Международного cуда от 17 ноября о ситуации в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана провел телефонные разговоры с коллегами из России и Азербайджана
|Надеемся в ближайшее время услышать новость об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов - Пашинян
|Концепция "Западный Азербайджан", продвигаемая Баку, является подготовкой к новой военной агрессии против Армении - Пашинян
|Премьер РА и генсек ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанские отношения
|В Ереване завершила свою работу осенняя сессия ПА ОБСЕ
|В Нью-Дели состоялись 10-ые межмидовские консультации между Арменией и Индией
|Главы МИД Армении и Бахрейна обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
|Глава МИД Армении провел в Манаме переговоры с генсеком ЛАГ и секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива
|Сердар Бердымухамедов пригласил партнеров из ОАЭ к участию в энергопроектах Туркменистана
|Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате огня вражеской стороны
|Трое кандидатов в президенты США решительно осудили проводимую Азербайджаном этническую чистку арцахцев
|В Ереване начала работу осенняя сессия ПА ОБСЕ: Россия, Турция и Азербайджан не участвуют
|Американский законодатель: Арцахы вынужденно покинувшие свои дома должны иметь возможность вернуться туда, когда захотят
|Мнение: Предстоящие президентские выборы в США будут иметь как прямое, так и косвенное влияние на Армению
|АРФД встал на защиту тысячелетних прав армян Иерусалима и Патриархии
|Следком Армении: Двери синагоги в Ереване поджог иностранец
|Мнение: Разговоры о "внеблоковом статусе" Армении - пропагандистская пустышка
|ANCA призывают Палату представителей США присоединиться к Сенату в блокировании военной помощи Азербайджану
|Замглавы МИД Армении принял участие во 2-м саммите министров иностранных дел "Голос Глобального Юга"
|Международный суд ООН применил промежуточные меры в отношении Азербайджана
|Америабанк признан лучшим банком по цифровым решениям в Армении в 2023 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|На сессии ПА ОБСЕ в Ереване обсудят процессы на Южном Кавказе: Пиа Кауман
|Посол: Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве
|Армении грозит стать Укрменией - РПА
|Спикер: Азербайджан не согласен участвовать в переговорах при посредничестве западных партнеров
|Ардшинбанк открыл филиал «Вардананц» для обслуживания малого и среднего бизнеса
|Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
|Оппозиционер: Цель действующей власти - закрыть навсегда вопрос Арцаха
|Министры обороны Армении и Грузии подписали план двустороннего оборонного сотрудничества
|Число вынужденных переселенцев из Арцаха по уточненным данным составило 108 тыс 800 человек
|Депутат: Сегодняшняя позиция Азербайджана говорит о том, что, как минимум, внешняя политика и дипломатия Армении идет в верном направлении
|Вивек Рамасвами: Доллары налогоплательщиков США были использованы для финансирования преследований армян со стороны Азербайджана
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