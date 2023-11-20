Понедельник, 20 Ноября 2023 17:53

АрмИнфо. Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна.

Как сообщает пресс-служба ВСС Армении, ранее член Высшего судебного совета Давид Хачатурян подал заявление об отставке. Оно было обсуждено в Высшем судебном совете в соответствии с законом, и с сегодняшнего дня полномочия Давида Хачатуряна прекращены.

В ВСС также проинформировали о прекращении полномочий судьи Рубена Нерсисяна.