Понедельник, 20 Ноября 2023 17:47

АрмИнфо.Армения начинает восприниматься Соединенными Штатами Америки как дружественная страна -партнер. Об этом со своей страницы в Yutube заявил политолог Армен Ованнисян.

По его словам, об этом свидетельствует недавнее заявление заместителя секретаря Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Джеймса О'Брайена, из выступлений которого можно сделать вывод о том, что США рассматривают Армению не как союзника, но уже как дружественную страну - партнера. Исходя из этого, Вашингтон будет делать все возможное, чтобы сократить зависимость Еревана от Москвы, а также исключит все возможные риски для Армении со стороны турецко-азербайджанского тандема.

<США считают, что именно в результате применения силы со стороны Азербайджана, армянское население Нагорного Карабаха вынуждено было покинуть места своего проживания, воспринимая это как неприемлемые действия. Тем самым, Баку должен создать условия для того, чтобы армяне могли спокойно жить на своей родине. Баку должен вывести свои войска с данного региона, чтобы миссии ООН и ЕС могли спокойно осуществлять свои наблюдательные миссии без участия войск Азербайджана и России>, - сказал политолог.

Он указал на слова О'Брайена о том, что российские миротворческие силы в Карабахе провалились и должны быть максимум до 2025 года

заменены на альтернативные силы в лице США или объединенного Запада.

Ованнисян напомнил о том, что американо-азербайджанские отношения заморожены, поскольку Азербайджан не ведет себя в соответствии с видениями США и Запада.

Политолог подчеркнул, что переориентация Армении на Европу приветствуется Вашингтоном. Более того, Вашингтон желает сформировать трехсторонний формат США-Армения-ЕС, что приведет к ускорению движения Еревана в данном направлении. Запад готов нейтрализовать все экономические, политические, дипломатические и даже военные риски, которые могут появиться из России, в том числе, энергетические и продовольственные. США помогут Армении в реформировании сельского хозяйства и окажут необходимое содействие, что позволит избежать голода в первые годы переходного периода.

Более того, США рассматривают создание коридора в Нахичевань через территорию Ирана, как представляющую угрозу. Они также считают проблематичным сотрудничество Еревана с Тегераном и Москвой, и Вашингтон будет делать все возможное, чтобы нужды у Армении в этом не было.

Напомним, что ранее Джеймс О'Брайен заявлял, что российским

миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену. "В настоящее

время там присутствуют российские войска, это их первый срок,

согласно заявлению о прекращении огня 2020 года. Если для этих стран

[Армении и Азербайджана] существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы", - утверждал дипломат, добавив, что нужно, чтобы российские миротворцы ушли после истечения пятилетнего срока - через полтора года. По словам помощника госсекретаря, США готовы предложить альтернативу миротворцам РФ. "Лучший подход - предоставить обеим странам альтернативу - работать с нами и с Западом", - сказал он, отметив, что Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения.