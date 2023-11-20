Понедельник, 20 Ноября 2023 17:44

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 20 ноября принял министра по делами Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти.

Как передает пресс-служба правительства РА, премьер- министр отметил, что отношения между Арменией и Великобританией носят активный характер и подчеркнул важность состоявшегося недавно первого заседания стратегического диалога РА-Великобритания. Никол Пашинян выразил уверенность, что армяно- британское сотрудничество имеет большой потенциал, и взаимные визиты на высоком уровне будут способствовать его полной реализации.

Лео Докерти подчеркнул важность недавнего официального визита министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна в Великобританию, который дал новый импульс расширению и углублению двусторонних связей. Министр подчеркнул заинтересованность Великобритании в

углублении сотрудничества с Арменией.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с процессом регулирования армяно-азербайджанских отношений. Подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на трехсторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года.

Собеседники также обсудили гуманитарные проблемы более 100 тысяч насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки, совершенной Азербайджаном. На встрече также представлены шаги, предпринятые правительством Армении для их преодоления. В этой связи была подчеркнута гуманитарная поддержка международного сообщества населению Нагорного Карабаха.