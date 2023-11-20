Понедельник, 20 Ноября 2023 15:36

АрмИнфо. Экс-главу службы принудительного исполнения Армении генерал-майора Миграна Погосяна задержали в Москве. Об этом сообщает Mash - российское новостное интернет-СМИ, входящее в состав медиахолдинга News Media.

На родине он находится в розыске за преступления по девяти уголовным статьям.

По информации СМИ, чиновника остановили сотрудники ДПС вчера днём на Тверской улице. При себе у него было удостоверение беженца. О его задержании уже сообщили центральному аппарату полиции Армении, в ближайшее время Миграна ждёт экстрадиция из РФ. При этом раньше в требовании о высылке Погосяна домой российская сторона отказывала.

В России Мигран занимается оптовой торговлей продуктами, грузоперевозками, арендой и лизингом авто. В Армении же, кроме всего прочего, Погосяна обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млн долларов в результате незаконного предпринимательства. А 17 мая в республике перехватили ТОННУ кокаина на 250 млн евро, которую привезла компания, импортирующая эквадорские фрукты. Предназначалась же запрещёнка фирме-поставщику бананов, которой владеет, как вы уже догадались, Погосян.

Напомним, что Погосян находится в розыске за преступления по девяти уголовным статьям.- Ему инкриминируется легализация особо крупных сумм имущества, полученного преступным путем (отмывание денег), хищение особо крупных сумм вверенного имущества (пять эпизодов), использование служебного положения для совершения растрат в крупных размерах, злоупотребление и превышение служебными полномочиями по нескольким эпизодам. Он также проходит по <кокаиновому делу> в связи с задержанием Службой нацбезопасности РА (17 мая с.г. -ред.) 1 тонны кокаина, которую завезла в республику компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора. Отмечалось, что гигантская партия наркотиков (ее стоимость оценена примерно в 250 млн евро) попала в республику транзитом через Панаму, Италию и Грузию. 24 мая с трибуны Национального Собрания РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что по предварительным данным, получателем кокаина в Армении должна была выступить известная в Армении компания, занимающаяся поставками бананов, владелец которой бывший депутат НС, ныне находящийся в международном розыске. На следующий день Мигран Погосян распространил заявление, в котором говорилось, что он что лично предупредил директора СНБ о незаконных поставках в Армению крупной партии кокаина.