Понедельник, 20 Ноября 2023 15:01

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке Баку к войне

Ранее Пашинян в ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции так называемого "западного Азербайджана".

"Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями на государственном уровне Азербайджана. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа необходимости выхода и готовности к заключению мирного договора. Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Пашиняна, передает РИА Новости.