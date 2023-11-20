Понедельник, 20 Ноября 2023 14:25

АрмИнфо. Сегодня глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос и заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян подписали соглашение между Республикой Армения и Евросоюзом о статусе европейской гражданской миссии. Данное соглашение регулирует правовой статус миссии ЕС в Армении (EUMA). Об этом сообщает пресс-служба делегации ЕС в Армении.

В дипмиссии напомнили, что EUMA - это неисполнительная, невооруженная гражданская наблюдательная миссия, действующая в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), цель которой - наблюдать и сообщать о ситуации с безопасностью вдоль международной границы Армении с Азербайджаном. "EUMA способствует обеспечению безопасности человека в пострадавших от конфликта районах Республики Армения, и направлена на укрепление доверия между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Миссия была развернута 20 февраля 2023 года с двухлетним мандатом и имеет международный персонал из 103 человек, включая экспертов ЕС и наблюдателей из стран-членов ЕС.