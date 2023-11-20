Понедельник, 20 Ноября 2023 13:39

АрмИнфо. В Ереване состоится совместный концерт Национальных оркестров Армении и Арцаха. Оркестры объединил арцахский певец Вардан Бадалян, который также примет участие в концерте.

Согласно сообщению Национального центра народной музыки и танца, который и является инициатором концерта, в ходе музыкального вечера прозвучат произведения Мирзояна, Аветисяна, Манасяна, Экимяна и других композиторов. Музыкальные руководители оркестров - Норайр Давтян и Левон Сардарян.

Концерт состоится 28 ноября, в 19:00, в Концертном зале им. Арама Хачатруяна.