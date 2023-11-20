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АрмИнфо. Индийская компания Bharat Forge, специализирующаяся на производстве артиллерийских систем, поставит в Армению самоходные гаубицы MArG 155. Об этом сообщает издание IDRW (Indian Defence Research Wing).
"Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении", - говорится в материале.
"Это экспортное соглашение не только укрепляет оборонные связи Индии с Арменией, но и демонстрирует растущие возможности страны в производстве современных артиллерийских систем", - пишет источник.
Отмечается, что Индия становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению. Так, в 2020 году страна приобрела четыре мобильные радиолокационные установки Swathi, а в 2022 году Ереван и Нью-Дели заключили контракт на сумму $245 млн на закупку реактивных установок Pinaka, противотанковых ракет и различных боеприпасов.
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|В Ереване состоится совместный концерт Национальных оркестров Армении и Арцаха
|Лео Докерти сегодня с региональным визитом прибудет в Ереван
|Армения приобретет у Индии самоходные гаубицы MArG 155
|Клаар представил видение ЕС относительно разблокирования коммуникаций в регионе о права арцахев вернуться в свои дома
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|Последние события в Армении и Арцахе продемонстрировали важность формирования общеармянского единого видения и действий - The FUTURE ARMENIAN
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|Франция приняла к сведению решение Международного cуда от 17 ноября о ситуации в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана провел телефонные разговоры с коллегами из России и Азербайджана
|Надеемся в ближайшее время услышать новость об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов - Пашинян
|Концепция "Западный Азербайджан", продвигаемая Баку, является подготовкой к новой военной агрессии против Армении - Пашинян
|Премьер РА и генсек ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанские отношения
|В Ереване завершила свою работу осенняя сессия ПА ОБСЕ
|В Нью-Дели состоялись 10-ые межмидовские консультации между Арменией и Индией
|Главы МИД Армении и Бахрейна обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
|Глава МИД Армении провел в Манаме переговоры с генсеком ЛАГ и секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива
|Сердар Бердымухамедов пригласил партнеров из ОАЭ к участию в энергопроектах Туркменистана
|Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате огня вражеской стороны
|Трое кандидатов в президенты США решительно осудили проводимую Азербайджаном этническую чистку арцахцев
|В Ереване начала работу осенняя сессия ПА ОБСЕ: Россия, Турция и Азербайджан не участвуют
|Американский законодатель: Арцахы вынужденно покинувшие свои дома должны иметь возможность вернуться туда, когда захотят
|Мнение: Предстоящие президентские выборы в США будут иметь как прямое, так и косвенное влияние на Армению
|АРФД встал на защиту тысячелетних прав армян Иерусалима и Патриархии
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|Мнение: Разговоры о "внеблоковом статусе" Армении - пропагандистская пустышка
|ANCA призывают Палату представителей США присоединиться к Сенату в блокировании военной помощи Азербайджану
|Замглавы МИД Армении принял участие во 2-м саммите министров иностранных дел "Голос Глобального Юга"
|Международный суд ООН применил промежуточные меры в отношении Азербайджана
|Америабанк признан лучшим банком по цифровым решениям в Армении в 2023 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|На сессии ПА ОБСЕ в Ереване обсудят процессы на Южном Кавказе: Пиа Кауман
|Посол: Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве
|Армении грозит стать Укрменией - РПА
|Спикер: Азербайджан не согласен участвовать в переговорах при посредничестве западных партнеров
|Ардшинбанк открыл филиал «Вардананц» для обслуживания малого и среднего бизнеса
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|Депутат: Сегодняшняя позиция Азербайджана говорит о том, что, как минимум, внешняя политика и дипломатия Армении идет в верном направлении
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