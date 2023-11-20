Понедельник, 20 Ноября 2023 13:26

АрмИнфо. Индийская компания Bharat Forge, специализирующаяся на производстве артиллерийских систем, поставит в Армению самоходные гаубицы MArG 155. Об этом сообщает издание IDRW (Indian Defence Research Wing).

"Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении", - говорится в материале.

"Это экспортное соглашение не только укрепляет оборонные связи Индии с Арменией, но и демонстрирует растущие возможности страны в производстве современных артиллерийских систем", - пишет источник.

Отмечается, что Индия становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению. Так, в 2020 году страна приобрела четыре мобильные радиолокационные установки Swathi, а в 2022 году Ереван и Нью-Дели заключили контракт на сумму $245 млн на закупку реактивных установок Pinaka, противотанковых ракет и различных боеприпасов.