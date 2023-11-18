Суббота, 18 Ноября 2023 15:28

АрмИнфо.В Ереване в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна начала работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сессия продлится до 20 ноября включительно.

Как ранее сообщили АрмИнфо в парламенте страны, сессия проходит под девизом "ОБСЕ во времена кризиса: роль Ассамблеи в реагировании на внутренние и внешние вызовы". Для участия в сессии в Ереван приехали 300 делегатов из около 50 стран. Россия, Турция и Азербайджан не участвуют в сессии. В беседе с журналистами председатель комиссии НС по внешним связям Саргис Ханданян отметил, что ПА ОБСЕ впервые собирается в Ереване. По его словам, с утра на заседании Постоянной комиссии была подытожена деятельность Организации в текущем году.

По его словам, во второй половине дня начнется работа собственно заседания, на котором премьер-министр Армении, председатель НС выступят с приветственной речью, а также начнется первая тематическая дискуссия, касающаяся проблем и вызовов безопасности в регионе ОБСЕ.

Касаясь неучастия в работах ПА ОБСЕ России, Азербайджана и Турции, Ханданян отметил, что указанные страны не представили каких-либо разъяснений по поводу своего неучастия. По его словам, российская делегация 17 ноября лишь уведомила председателя ПА ОБСЕ о своем неучастии в мероприятии.

"Что касается неучастия азербайджанской делегации, то они несколько раз в разных форматах поднимали вопросы относительно своей безопасности в Армении. В Национальном Собрании Армении ответили председателю ПА ОБСЕ и Ассамблее о готовности обеспечить безопасность депутатов, но, как видите, их нет. Это их решение. Что касается Турции, то у меня нет какой либо информации относительно их неучастия в мероприятии", - сказал он