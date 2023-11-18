Суббота, 18 Ноября 2023 15:25

АрмИнфо. Люди, вынужденно покинувшие свои дома в Арцахе, должны иметь возможность вернуться туда, когда захотят. Об этом заявил конгрессмен США Джим Коста в интервью "Голосу Америки".

Касаясь возможностей возвращения арцахцев в свои дома и механизмов обеспечения реализации этого права, американский законодатель выразил убеждение, что это проблематичный вопрос. "Я не думаю, что факт того, что Госдеп заявил, что людям, покинувшим свою родину, должна быть предоставлена возможность вернуться, является решением или гарантией для тех армян, которые были вынуждены покинуть свои дома. Я думаю, что этот вопрос должен быть четко представлен в будущих обсуждениях, и я не думаю, что разрешение этим людям нужно. Они должны иметь возможность вернуться в свои дома, когда захотят", - сказал он.

На вопрос, кто должен гарантировать безопасность желающих вернуться в Нагорный Карабах, Коста выразил убеждение, что это должно быть закреплено в мирном соглашении, и именно поэтому соглашение так важно.

"США должны быть уверены, что это будет одним из главных пунктов будущих переговоров, на что согласился и Азербайджан", - отметил законодатель.

Вместе с тем он полагает, что сегодня существует почва для напряженности между Арменией и Азербайджаном, а нежелание Азербайджана вернуться за стол переговоров является тому подтверждением. "Об этом говорит и их желание иметь дело с Турцией и Россией

Оказалось, что 2400 российских солдат, которые должны были быть миротворцами, ничего не предприняли, когда людей заставили эвакуироваться. До этого во время блокады Нагорного Карабаха не разрешали провозить по коридору в Арцах продукты питания и медикаменты. Соединенные Штаты должны обеспечить справедливость и соглашение, которое будут соблюдать все стороны", - продолжил конгрессмен.

На уточнение, какие перспективы мира есть на Южном Кавказе, Коста отметил, что мир в огне, 20 месяцев назад Россия вторглась на Украину, 6 недель назад ХАМАС предпринял жестокую атаку на Израиль и убил 1400 израильтян, что положило начало конфликту на Ближнем Востоке. "И среди всего этого более 100 тысяч армян теряют свою историческую родину. Это очень затрудняет мир на Кавказе", - продолжил он, заметив, что администрация Байдена оказалась пред серьезными вызовами.

По его мнению, в текущих условиях США и европейские союзники должны объединиться и разработать стратегический план, пытаясь заставить страны сесть за стол переговоров, избегать конфликтов и взять на себя обязательство решать свои разногласия мирным путем.

Коснувшись роли России на Южном Кавказе, а также вопроса, может ли Россия быть добросовестным посредником между Арменией и Азербайджаном, Коста выразил убеждение, что нет. "Я потерял веру в Россию. Вторгнувшись на Украину, Россия нарушила ранее подписанные соглашения. Россия демонстрирует разницу между добром и злом. Россия

- держава со снижающимся влиянием, которая хочет расшатать союзы демократических стран и влияние США в мире. Путин мнит себя Петром Великим, якобы возрождающим старую имперскую Россию. Он несколько раз заявлял, что величайшей катастрофой ХХ века стал распад СССР и теперь он пытается вернуть то, что потерял. Например, такие страны, как Украина, Кавказ, Армения, которые смотрят на Запад. Таков Путин сегодня", - резюмировал он.