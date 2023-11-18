Суббота, 18 Ноября 2023 13:15

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (ANCA) на этой неделе возобновил призывы армянской общины Америки к Палате представителей привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе, обеспечить условия для безопасного возвращения арцахских армян на свою коренную родину и предоставить гуманитарную помощь Арцаху, а также содействовать в обеспечении безопасности Армении.

Согласно сообщению АНКА, в показаниях на слушаниях Европейского подкомитета по иностранным делам Палаты представителей по вопросу "Будущее Нагорного Карабаха", директор программ ANCA Алекс Галицкий обозначил приоритетные направления действий в пяти ключевых областях: привлечение Азербайджана к ответственности за этнические чистки; оказание гуманитарной помощи Армении; защита Армении от возобновления азербайджанской агрессии; поддержка гарантированного международным сообществом права на возвращение арцахцев и расследование нарушений прав человека.

В связи с единогласным принятием Сенатом на этой неделе Закона о защите Армении (S.3000), блокирующего военную помощь США Азербайджану на 2024 и 2025 финансовые годы, ANCA призвала Комитет по иностранным делам Палаты представителей немедленно рассмотреть сопутствующие законопроекты (HR5683 и HR5686). ANCA также призвала администрацию Байдена немедленно, безоговорочно, навсегда и публично обеспечить соблюдение ограничений на военную помощь Азербайджану в соответствии со статьей 907 Закона о поддержке свободы и ввести глобальные санкции Магнитского против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Галицкий пояснил, что неспособность США привлечь Азербайджан к ответственности не только придаст смелости Баку на фоне его угроз в адрес суверенной Армении, но и подорвет всякую уверенность в предполагаемой приверженности Вашингтона правам человека и демократии как принципу его внешней политики. По его словам, это также продемонстрирует, что противостояние угрозе авторитаризма является приоритетом только тогда, когда это геополитически целесообразно.

В контексте угрозы новой азербайджанской агрессии, Галицкий обратил внимание, что официальные лица Азербайджана продолжают выдвигать подстрекательские территориальные претензии к суверенной армянской территории. В этом ключе он напомнил, что Азербайджан уже держит под оккупацией 215 квадратных километров (83 квадратных миль) территории Армении с момента их военного вторжения в южные провинции страны в сентябре 2022 года. Он также отметил, что агрессивная позиция Азербайджана в отношении Армении и угрозы дальнейших военных действий поддерживаются Турцией, которая продолжает играть дестабилизирующую роль в регионе. В этом ключе представитель ANCA рекомендовал США предоставить не менее 10 миллионов долларов военного финансирования для удовлетворения потребностей безопасности и сдерживания дальнейшей агрессии Азербайджана. Что касается Турции, ANCA призвал к расследованию потенциальных нарушений закона об экспорте оружия и соглашений о конечном использовании, связанных с участием Турции в Арцахской войне 2020 года, и призвало приостановить продажу и передачу Анкаре F-16. Что касается укрепления пограничной безопасности Армении, ANCA выступило за то, чтобы США, как и Канада, приняли участие в Миссии наблюдателей Европейского Союза в Армении (EUMA) и присоединились к Франции в открытии консульства США в Сюнике.

ANCA также призвал США активно поддерживать право армян на возвращение в Арцах с надежными гарантиями безопасности под эгидой международного сообщества. В частности, ANCA рекомендовало США сотрудничать с международными партнерами для создания международного механизма мониторинга - посредством принятия резолюции Совета безопасности ООН - который обеспечит безопасность армянского народа, желающего вернуться в свои дома.

В тоже время в ANCA подробно описали практику нарушений прав человека в Азербайджане, включая "расстрелы заключенных и заложников без надлежащего судебного разбирательства, преднамеренные нападения на школы, медицинские учреждения, дома и церкви, а также использование запрещенного оружия, включая кассетные боеприпасы и белый фосфор". Галицкий также подчеркнул, что гуманитарная блокада Арцаха представляет собой геноцид согласно международно признанным конвенциям.

Галицкий также призвал США работать над тем, чтобы добиться немедленного освобождения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном, и амнистии незаконно задержанных членов политического руководства Арцаха.