Пятница, 17 Ноября 2023 17:38

АрмИнфо. Армении грозит стать Укрменией. Об этом 17 ноября на пресс-конференции заявил член правления ранее правящей в стране Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, Армении грозит украинизация, что предполагает создание в стране антироссийского форпоста, открытие нового фронта против России, а это приведет к новым военным действиям со всеми вытекающими из этого последствиями - жертвами и очередными территориальными потерями. У Запада в этом плане, как заметил политик, хорошо получается создание на территориях бывшего СССР антироссийских форпостов, настраивание местных жителей против РФ, в результате чего эти страны сталкиваются с многочисленными человеческими жертвами и территориальными потерями. <В случае с Украиной - это Крым, Донбасс, чего не было бы, если бы страна не превращалась в антироссийски плацдарм>, - сказал Шармазанов.

Сама история показывает, что все те постсоветские государства, которые превратились в игрушку в руках НАТО, сталкиваются с туманным будущим, и, как минимум, с территориальными потерями. <Далеко ходить не надо: пример соседней Грузии наглядный тому пример. В свое время Запад подталкивал к этим шагам Саакакашвили, в результате чего Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, теперь то же самое делает с Арменией>, - отметил Шармазанов.

Он указал и на перспективу превращения страны в очередной турецкий вилайет. Эта реальность вполне очевидна, отметил политик, указав на важность воссоздания национального государства. Если у государства нет национальной характеристики, нет и смысла в таком государстве>, - подчеркнул представитель РПА.