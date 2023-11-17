Пятница, 17 Ноября 2023 13:28

АрмИнфо. Ратификация Римского статута Международного уголовного суда свидетельствует о приверженности Армении международному праву и защите прав человека. Об этом в своем Твиттер написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Каждое вступление приближает нас к всеобщему участию и прекращению безнаказанности за самые тяжкие преступления", - написал он.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна отметила: "И вот, дело сделано, Армения сдала ратификационную грамоту в ООН. Военные преступления, совершенные на ее территории, могут быть рассмотрены Международным уголовным судом".

Отметим, что 14 ноября на церемонии, состоявшейся в Договорной секции Управления по правовым вопросам ООН, была сдана на хранение ратификационная грамота Армении о Римском статуте Международного уголовного суда. Сдав на хранение ратификационную грамоту, которая знаменует собой заключительный шаг в процессе присоединения к Римскому статуту, Армения стала 124-м государством-участником Международного уголовного суда.

Национальное Собрание РА ратифицировало Римский статут на заседании 3 октября.

Согласно информационному сообщению МУС, Армени официально станет полноправным членом МУС с 1 февраля 2024 года. Страна станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы. Кроме того, МУС информировал, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что "Армения задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года".

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