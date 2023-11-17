Пятница, 17 Ноября 2023 13:26

АрмИнфо. В рамках борьбы с семейным насилием в Армении с июля 2025 года внедрят систему электронных браслетов. Кабмин Армении 17 ноября одобрил порядок применения и финансирования электронных мер контроля, а также ведения базы данных электронной системы контроля, определяющей порядок использования данных.

Как заявил министр внутренних дел Ваге Казарян, представляя проект решение, в 2023 году был принят соответствующий законодательный пакет, который дает возможность защитить пострадавших в рамках борьбы с семейным насилием более эффективным способом, то есть посредством средств электронного контроля, т.н. электронные браслетов.

<В результате насильник будет под электронным контролем, как в рамках неотложного вмешательства, так и в рамках принятия решения о применении средства защиты>, - указал он.

Весь процесс мониторинга будет осуществляться в цифровом формате, что позволит без участия человека понять, была ли нарушена закрепленная за насильником процедура электронного контроля, а если да, то автоматическая система, выявляющая нарушение посредством сигнализации, позволит полиции принять соответствующие меры.

<Принятие проекта станет шагом вперед в борьбе с насилием в семье с точки зрения повышения эффективности усилий компетентных сотрудников полиции МВД РА за счет технологических решений>, - подчеркнул Казарян.

Подобные браслеты в Армении уже применяются, например, в рамках домашнего ареста и для административного контроля. МВД планирует закупить около 200 браслетов.

Ранее замглавы МВД Армении Арпине Саркисян в ходе представление проекта изменений в законе <О предупреждении насилия в семье, защите подвергшихся насилию и восстановлении семейного согласия> сообщила, что у насильника и жертвы будут установлены устройства электронного контроля, при помощи которого в компетентный орган поступит сигнал в случае приближения друг к другу или иных нарушений. Устройства (200 штук) обойдутся в 560 млн. драмов. Только за прошлый год, отметила Саргсян, правоохранительные органы получили 1547 сообщений о домашнем насилии, 1175 человек уже стояли на учете в качестве лиц, применивших насилие. Статистика отражает только запротоколированные случаи (значительная часть жертв насилия не заявляет о нем). <В 556 случаях насильникам сделано предупреждение, в 619 - принято решение о неотложном вмешательстве, в 6 случаях средство защиты было применено в судебном порядке>, - добавила замминистра. Это дополнительная поправка к действующему закону, сказала замминистра: она нацелена на то, чтобы насильник осознал, что он не может подходить к пострадавшему от него человеку. По мнению Саргсян, это может стать достаточно эффективным средством контроля.