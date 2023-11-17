Пятница, 17 Ноября 2023 12:59

АрмИнфо. Попытки внешних сил рассорить страны бывшего СССР будут продолжаться, но у них ничего не получится, заявила председатель Совета Федер ции Валентина Матвиенко во время пресс-подхода в рамках проходящей в Бишкеке осенней сессии ПА СНГ.

Конечно, попытки внешних сил внести раздор в наши ряды будут продолжаться. Но до сих пор у них ничего не получалось. Уверена, не получится и в будущем. Страны СНГ никогда не станут сателлитами Запада", - сказала Матвиенко.

Вместе с тем, Матвиенко заявила, что Россия будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом. «Россия продолжит поддержку русскоязычных СМИ за рубежом и уделять повышенное внимание продвижению русскоязычных СМИ в зарубежном медиапространстве", - сказала Матвиенко. Она отметила, что страны СНГ продемонстрировали готовность сохранить и развивать русский язык в качестве языка межнационального общения и интеграционного диалога.

"Способность "впитать" заимствования из других языков, включая, конечно, лексику наших соседей из СНГ, и сделать их своей органичной частью является прекрасным свойством русского языка. Русский язык - это не язык вражды, а проверенное веками средство взаимопонимания и диалога культур", сказала она.