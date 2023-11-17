Пятница, 17 Ноября 2023 12:10

АрмИнфо.Фильм армянского режиссера Шохакат Варданян <1489> на Международном фестивале документального кино IDFA в Амстердаме удостоился двух премий в номинациях <Лучший фильм> и FIPRESCI (Международная премия критиков - особое упоминание). Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил художественный руководитель Международного кинофестиваля <Золотой абрикос> Карен Аветисян.

В частности, в своей публикации Аветисян привел слова жюри касаемо снятой картины Шохакат Варданян: <Фильм как проникающий свет, который освещает огромный внутренний ландшафт скрытого горя, создавая ощутимое присутствие из невыносимого отсутствия. Фильм как инструмент выживания, позволяет видеть то, что мы бы предпочли не видеть. И, наконец, незабываемый пример кино как акта любви>.

Отметим, что премьера фильма <1489> состоялась 13 ноября на фестивале документального кино в Амстердаме. Лента рассказывает о личной трагедии семьи Шохакат, брат которой (21-летний Согомон) без вести пропал во время 44-дневной Арцахской войны в 2020 году. Девушка сняла весь процесс поисков брата на камеру телефона, что сопровождалось невыносимой болью, испытаниями для семьи, ужасом и безусловно надеждой. В ходе поисков, когда предположительно нашлись останки тела брата, которые были зафиксированы под номером 1489, начался новый круг мытарств для Варданянов, связанный с ДНК-анализами, результаты которого стали известны только по истечению полутора года.

Примечательно, что Варданян по образованию пианистка, не училась в киношколах и работала над картиной в одиночку, используя только камеру айфона и штатив. Однако поддержку и профессиональную помощь на конечном этапе молодому режиссеру оказала режиссер и сценарист Марина Разбежкина, с которой они познакомились в Дилижане на семинаре документалистов. О своей встрече с Мариной Разбежкиной Шохакат рассказала в одном из интервью: <У меня был почти готовый фильм, но оставалась тонкая работа, и материал последних сцен надо было монтировать. Когда я встретилась с ней, я только сняла последнюю часть фильма - финальную сцену, когда мы, наконец, смогли похоронить Согомона, моего младшего брата и самого близкого друга. На мастер-классе с Мариной Александровной мы вместе работали над этим материалом. Но после этого все равно еще была проделана большая кропотливая работа по деталям. На нее ушло много времени>