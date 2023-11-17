Пятница, 17 Ноября 2023 12:06

АрмИнфо.Кабмин Армении 17 ноября одобрил предложение о подписании соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Тунисской Республики об отмене въездной визы для лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Как отмечается в пояснении к документу, Тунисская Республика - дружественное государство североафриканского региона, с которым Республика Армения развивает и расширяет отношения на двусторонней и многосторонней платформах.

В последние годы политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество с Тунисской Республикой развивается в различных сферах, в том числе в сфере туризма. В то же время Тунисская Республика является важным партнером Республики Армения в рамках Международной организации Франкофонии.

Подписание соглашения дает возможность способствовать расширению и углублению политического диалога с Тунисской Республикой, ожидается также активизация взаимных визитов на различных уровнях.