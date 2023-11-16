Четверг, 16 Ноября 2023 16:58

АрмИнфо.Самолет FlyOne Armenia, выполняющий рейс Москва-Ереван, который совершил вынужденную посадку в Тбилиси из-за тумана, вернулся в Ереван. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Совета директоров авиакомпании FlyOne Armenia Арам Ананян.

Он также сообщил, что данный самолет уже совершил следующий запланированный рейс.

Ранее стало известно, что из-за густого тумана самолет египетской авиакомпании Air Cairo не мог приземлиться в Ереване. Более 40 минут самолет был вынужден кружить над аэропортом