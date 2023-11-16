Четверг, 16 Ноября 2023 15:28

АрмИнфо. В Баку не считают возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

В азербайджанском МИД заявили, что якобы "односторонний подход США может привести к тому, что США утратят свою роль посредника".

"Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении", - говорится в комментарии МИД АР.

В Баку также назвали заявления представителя Госдепа "необоснованными, неуместными и предвзятыми".

Ранее, секретарь Совбеза Армении сообщил о готовящейся в Вашингтоне встрече Армении и Азербайджана на уровне глав МИД.