Четверг, 16 Ноября 2023 15:12

АрмИнфо.Страны Организации Договора о коллективной безопасности даже не дают политической оценки факту оккупации Азербайджаном части территории Армении. Об этом 16 ноября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, комментируя очередной отказ властей страны от участия в саммите ОДКБ, который должен пройти 23 ноября в Минске.

Спикер заметил, что Армения неоднократно обращалась в ОДКБ и к своему союзнику по поводу нарушений своей территориальной

целостности. Эти обращения были представлены как в письменной, так и в устной форме, но никаких действий со стороны Организации не было и

нет. Более того, на этом фоне звучат предложения о размещении на границах страны наблюдательной миссии ОДКБ. <Но что они собираются отслеживать, если сами заявляют, что никаких нарушений границ Армении нет. А около Джермука границы не нарушены, в других местах они не нарушены? Что они собираются наблюдать?> - задавал вопросы спикер, добавив, что трудно представить, чтобы представители ВС Казахстана и Беларуси воевали с Азербайджаном.

Спикер отметил, что страны-члены ОДКБ зачастую обращаются к положениям договоренности лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, утверждая, что приняв за основу урегулирования отношений между Ереваном и Баку Алма-Атинскую декларацию от 1991 года, Армения нарушила данную договоренность. Но после 9 ноября 2020 года был заблокирован Лачинский коридор, проведена этническая чистка, не говоря о предшествовавших событиях, связанных с нападением на Хцаберд, агрессией Азербайджана против территориальной целостности Армении. <Что, всего этого не было? Ведь тогда еще Ереван не ставил вопроса об Алма-Атинской декларации, так где же реакция со стороны партнеров по ОДКБ. Прежде чем заявлять, что после Алма-Атинской декларации и пражских соглашений им больше делать нечего, пусть обратят свой взор в недалекое прошлое>, - сказал председатель НС.

14 ноября в ходе телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что не поедет в Минск на саммит глав государств ОДКБ. В начале октября премьер-министр Армении не поехал и в Бишкек для участия в саммите глав СНГ. На встречу СМИД СНГ не поехал также глава МИД Армении Арарат Мирзоян.