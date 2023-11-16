Четверг, 16 Ноября 2023 15:07

АрмИнфо.Убийца турецкого журналиста армянского происхождения, главного редактора газеты "Агос" Гранта Динка Огюн Самастак вышел из тюрьмы 15 ноября на условиях условно-досрочного освобождения (УДО) за "хорошее поведение". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на газету Duvar.

Отмечается, что Огюн Самаст, проведший в заключение 16 лет и 10 месяцев, на протяжении года находился под наблюдением тюремной администрации. "Он выполнил условия, необходимые для условно-досрочного освобождения, проявив хорошее поведение", - пишет источник.

Отметим, что Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле перед зданием редакции своей газеты "Акос". Однако заказчики преступления так и не были установлены. Суд приговорил только самого убийцу - Огюна Самастак лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, и Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству - к пожизненному заключению. 17 сентября 2013 года судебный процесс возобновился. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден. Согласно решению Европейского суда по правам человека, власти Турции нарушили право Гранта Динка на жизнь и право на свободу слова. ЕСПЧ приговорил Турцию к выплате 133 тысяч евро семье Гранта Динка.