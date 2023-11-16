Четверг, 16 Ноября 2023 11:04

АрмИнфо. 24 ноября в 12:00 премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире ответит на видеовопросы граждан РА и соотечественников из Диаспоры, сообщает пресс-служба правительства республики.

<Вопросы просим заранее присылать в виде видесообщения на номер +374 44 900 800 в приложении WhatsApp с 17 ноября до 18:00 23 ноября.

В начале видеосообщения обязательно указывать имя, фамилию и место жительства, желательно также род занятий и место работы.

Премьер-министр ответит на вопросы, которые сформулированы кратко, корректно и ясно.

Сессия вопросов и ответов будет транслироваться на Общественном телевидении Армении, на странице премьер-министра в Facebook и на официальном канале правительства в YouTube>, - говорится в сообщении.

Напомним, что после революции 2018 года премьер-министр регулярно отвечал на вопросы граждан в прямом эфире в Facebook, но после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе он почти не использует такой способ общения. Формат общения <видеовопросы-ответы> будет использован впервые.