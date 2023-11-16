Четверг, 16 Ноября 2023 10:11

АрмИнфо. Посол Казахстана Болат Иманбаев на встрече с замглавы армянского внешнеполитического ведомства Мнацаканом Сафаряном рассказал о реализуемых Главой государства институциональных реформах, послании 'Экономический курс "Справедливого Казахстана".

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РА, дипломаты обсудили текущее состояние и актуальные вопросы армяно-казахстанских отношений, обменялись мнениями по графику предстоящих взаимных визитов. Стороны с удовлетворением отметили продолжающийся рост взаимного товарооборота, а также активизацию деятельности бизнес-кругов двух стран. В данном контексте была подчёркнута важность открытия представительства крупнейшего Союза предпринимателей Армении "Манташянц" в Алматы.

Особо отмечен высокий уровень взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, выраженный в реализации совместных проектов, обмене научными, культурными и творческими делегациями. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.