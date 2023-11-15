Среда, 15 Ноября 2023 20:00

АрмИнфо. США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня, и Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен по информации ТАСС.

Выступив в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по ситуации в Нагорном Карабахе, О'Брайен сказал: "Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса

на мирном треке. Так что мы отменили ряд визитов высокого уровня, осудили действия [Баку], и мы не ожидаем подачи уведомления об отказе от условий [дальнейшего выделения помощи] до той поры, пока не увидим подлинного улучшения ситуации", - заявил дипломат.

"Мы неоднократно сигнализировали о том, что применение силы внутри Армении совершенно неприемлемо. И мы очень внимательно следим за перемещением войск и любыми признаками того, что у них могут быть определенные планы. Как я указал, мы заявили им, что нет шансов на возвращение к делам, как обычно, пока мирное соглашение остается незаключенным", - подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США